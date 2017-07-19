Kemal Öztürk: OHAL Komisyonu baskılardan korunmalı

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En başta mağduriyetleri giderecek komisyonu baskılardan uzak tutacak bir mekanizma kurmak gerek. Eminim daha şimdiden birçok insan komisyon üyelerini arıyordur.

Bunu iki taraflı düşünmek lazım. Mağdur olmayanın aklanması için de, mağdurun aklanmasını önlemek isteyenler de bu komisyona baskı yapmak isteyecektir. Komisyon hukuk, vicdan ve ahlak haricinde hiçbir kritere bakmadan, özgürce çalışmalı.

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Eminim komisyonun karar verme aşamasında, medyada benzer sözde bir komisyon kurulacaktır. Mağduriyetleri giderilenler ya da giderilmeyenler üzerinden kamuoyu oluşturmak, gündemi etkilemek, komisyonu ve hükümeti etkilemek isteyenler olacaktır. Bunu sadece kraldan çok kralcılar yapmayacaktır.

Dikkat edelim! Özellikle sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden FETÖ örgütü de bu komisyonun sağlıklı çalışmaması için yoğun çaba harcayacaktır. Sanki devleti savunuyormuş gibi davranan bazı hesaplar, bu komisyonun kilitlenmesi için çaba harcayacaktır. Zira bu komisyon, çok hayati bir görev yapacak. İnanın FETÖ örgütünün çözülmesine en büyük etkiyi yapacak olan bu komisyonun çalışmaları olacaktır.

Kemal Öztürk’ün yazısı