Kemal Öztürk: Neden Diyarbakır’da insanlar, tıpkı İzmir’deki gibi hayat süremiyor?

Dönüp dolaşıp, şu soruyu soruyorum etrafımdakilere: Bu hayat bu insanlara reva mı? Neden Diyarbakır’da, Hakkari’de, Şemdinli’de, Silopi’de insanlar, tıpkı İzmir’deki, Muğla’daki, Bursa’daki insanlar gibi hayat süremiyor? Kim buna engel oluyor?

Devletin yüz yıldan beri o bölgede uyguladığı politikaların ne derece hastalıklı ve sorunlu olduğu ortada. Kürt sorunu, Cumhuriyetin bitmemiş, bitirilmemiş ve uluslararası siyasetin aleti olmuş en büyük problemidir. Bugün hâlâ tarihin o çözülemeyen sorununun sıkıntısını çekiyoruz.

Lakin devir değişti. AK Parti hükümetleri gerçekten de ciddi adımlar attı. Artık yaşam standardı olarak, doğunun, batıyla eşitlendiği bir ülke olmak zorundayız. Kürtlerin devletiyle kucaklaşması gerek. Bunun için de devlete çok görev düştüğü gibi, Kürtlere de görevler düşüyor.

Kemal Öztürk’ün yazısı