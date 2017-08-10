Kemal Öztürk: Neden böyle oldunuz yoldaşlar?

Neden böyle oldunuz yoldaşlar?

Çünkü bütün paradigmanız AK Parti karşıtlığı ve nefreti üzerine kurulduğu için söyleyecek bir sözünüz yok. O kadar nefret ediyorsunuz ki, bizler kendi içimizde bir özeleştiri yaptığımızda düğün-bayram ediyor, o yazıyı manşetlere çekiyorsunuz.

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Yani söyleyecek bir sözünüz yok ama isyan etmek için bahane arıyorsunuz.

Sonra da başlıyorsunuz, ‘AKP medyaya baskı yapıyor, herkesi susturuyor, istibdat uyguluyor’ diye mangalda kül bırakmıyorsunuz.

Canlarım benim, ne kadar da objektifsiniz.

Kemal Öztürk’ün yazısı