Kemal Öztürk: Ne ABD ne İsrail’e kızıyorum artık

Ne ABD’ye ne de İsrail’e kızıyorum artık. Onlar dinlerinin, çıkarlarının, inançlarının, ideallerinin gereğini yapıyor.

Asıl İslam dünyasına kızıyorum. Asıl sorun bizim içimizde. Türkiye gibi canı yanarak Kudüs için feryat eden kaç ülke var etrafta bir bakın. Kaç ülke bu meseleyi dert edindi kendine?

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Bırakın dert edinmeyi, bir de işgalcilerle iş birliği yapan ülkeler olduğu sürece Kudüs’ün kurutulması mümkün değildir.

Acı gerçeği kabul edelim:

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Kudüs, İsrail’in güçlü olmasından dolayı değil, İslam dünyasının beceriksiz, basiretsiz, yozlaşmış rejimleri yüzünden esirdir.

Kızacaksak doğru yere kızalım.

Son sözüm şudur:

Müslüman devletler birleşemiyorsa, Müslüman milletler birleşmelidir.

Kemal Öztürk’ün yazısı