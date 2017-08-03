Kemal Öztürk: Muğlaklıklar dalgalanmaya bırakıldıkça tartışma ‘kontrollü darbe’ algısını güçlendiriyor

Bu konuda FETÖ, CHP ya da onların bu tezini savunan insanlara eleştiriler getirebiliriz. Lakin TSK’nın, MİT’in, hükümetin tartışmaları bitirecek, bu muğlaklıkları giderecek bir iletişim çalışması yapmamasını da anlamıyorum bir türlü.

‘Bu konulara girmeyelim, tartışma yayılmasın’ diye bir politika izleniyorsa, bilin ki hiç de durulmadı bu tartışmalar. Hatta daha da artarak devam etti. Bu yüzden izlenen politika doğru değil.

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Son değişikliklerle, Milli Savunma Bakanlığı’nın öne çıkması belki de işleri daha da kolaylaştıracak bir durumdur. Askerlerin açıklama yapması yerine, sivil Savunma Bakanı’nın açıklamaları daha faydalı bile olabilir. Ancak bakanlık da herhangi bir çalışma yapmıyor.

Bekledikçe ve muğlaklıklar dalgalanmaya bırakıldıkça tartışma daha fazla “kontrollü darbe” algısını güçlendiriyor maalesef. Bazı köşe yazarları, bu meseleden başka bir şey yazmıyor, tefrika halinde o geceyi işliyor. Kitabı da çıkar yakında.

Kemal Öztürk’ün yazısı