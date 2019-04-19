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Yaramazlara biraz batar!

Kemal Öztürk: Kriz yönetme ve inandırıcılık

Kriz yönetiminde en önemli konu, verilen bilgilerin inandırıcılığıdır.

İlk ve en büyük hata, sandık sayımı bitmeden Binali Yıldırım’ın kameralar karşısına çıkarak “ben kazandım” demesidir. Yıldırım’ın kazanmadığı kısa sürede anlaşıldı. Her ne kadar Yıldırım daha sonra parti il yönetimiyle bu yüzden büyük tartışmalar yaptıysa da, o dakikadan itibaren “inandırıcılık” konusundaki kan kaybı başlamış oldu.

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Krizi yönetenler hukuki itirazlarını, içinde ‘FETÖ, karanlık güçler, organize olmuş kötülük, büyük sahtekarlık, oy çalma, şaibe, sahte seçmen, FETÖ iltisaklı sandık başkanları’ gibi şok edici iddialarla besleyip, büyük bir kampanyaya dönüştürdüler. Bunu AK Parti’yi destekleyen medya aracılığı ile bir anda gündemin ilk sırasına oturttular.

Kemal Öztürk’ün yazısı

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