Kemal Öztürk: Jim Rogers akşam bizim Fatih’teki iftarda, tartışmalara katılmış gibi

Dünyanın en ünlü ekonomistlerden Amerikalı Jim Rogers, Bussines İnsider’a bir demeç vermiş: “Batı medeniyeti çökecek”.

Sanki akşam bizim Fatih’teki iftarda, tartışmalara katılmış gibi, o da Batı medeniyeti kaynaklı bir tıkanmanın olduğunu ve bu yüzden sistemin yakında çökeceğini söylüyor. Adam Çin’e yerleşmiş bile.

Jim Rogers yine dünyanın çok ünlü ekonomist ve fon yöneticisi George Soros ile uzun süre ortaklık yapmış, sonradan kendi işini kurmuş, aynı düzeyde zengin ve güçlü biri. Fikirlerini üniversitelerde ve medyada sık sık paylaşıyor ve oldukça da ses getiriyor.

Jim Rogers’in tezinin özeti şu:

‘Başta Amerika olmak üzere, dünyadaki borçlanma hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Bu nedenle devletlerin iflas ettiğini göreceksiniz. İzlanda gibi. Başka ülkeler de bu kez batacak. Batı medeniyeti çökecek. Hayatınız boyunca yaşayacağınız en büyük çöküş olacak’

Kemal Öztürk’ün yazısı