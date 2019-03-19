Kemal Öztürk: İslam dünyası perişan da biz çok mu iyi durumdayız?

Avusturalyalı ırkçı senatörün kafasına yumurta vuran “eggboy” ile övünüyoruz bir de utanmadan.

Daha da utanılacak olan, üç kişi bir araya gelip, ayrılıkları unutup, iç çekişmeleri bitirip adam gibi, Müslümanların perişan haline karşı bir çare üretemiyoruz.

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İslam ülkelerinin dağınıklığını, ihanetini, birbirini boğazlamasını anlatıp suçu onlara atıyoruz üstelik.

Peki biz ne yapıyoruz? İslam dünyası perişan da biz çok mu iyi durumdayız?

Politize olmuş, iddiasını yitirmiş sivil örgütlerden tutun, suya sabuna dokumayan entelektüellere, birbirinin kuyusunu kazan cemaatlerden tutun para kazanmaktan başka hayali kalmamış iş adamlarına, oradan seçimden başka bir şey düşünmeyen siyasilere kadar… hepimizin hesabı ağır olacak.

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Kemal Öztürk’ün yazısı