Kemal Öztürk: İntihar etmeyi düşünenler, hayata küsenler, devletine, milletine kızgın olanlar var

Haksız yere tutuklandığını, yakınlarının suçsuz olduğunu, mağdur olduklarını yazanlar oluyor bana. İntihar etmeyi düşünenler, hayata küsenler, ülkesine, devletine, milletine kızgın olanlar var. Olmaz.

Hakikat elbet bir gün tecelli edecektir. Yanlışlar düzeltilecektir. Yeter ki sen dürüst ol, çok çalış ve hakkını aramaktan vazgeçme. Ülkene yabancılaşma. Şiddet ve nefret, çaresiz ruhları teslim alır önce.

Kendisi, yakınları hastalıkların pençesinde kıvrananlar gördüm. Çaresizlik içinde isyan ediyorlar. Olmaz. “Derdi veren, dermanı da verir” sözünü unutmayın. Dua, bir insanın sığınacağı en güçlü limandır.

Kemal Öztürk’ün yazısı