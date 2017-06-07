Kemal Öztürk: Hani bu Araplar çok tembel ve uyuşuktu?

Tüm bu olaylar olurken, iki ülke bile bir ara gelip bir şey yapamazken, birden Katar’a karşı 7 ülke birleşti ve tepesine çöktüler.

Ne oluyor? Dünya yıkılsa bir araya gelmeyecek ülkeler, kılını kıpırdatmayacak emirlikler, şeyhler nasıl da Katar için bir günde organize oldu? Hani bu Araplar çok tembel ve uyuşuktu?

Arap dünyasında 1967 savaşından sonra ilk defa bu denli büyük bir ittifak, böyle bir operasyon yapıyor. 50 yıldır görülmemiş bir şey yani.

(…)

Krizin büyük olduğunu İngiltere’nin sessizliğinden, ABD’nin diyalog çağrılarından anlayabilirsiniz. Orada ya rejim, ya harita değişir demem bundan.

Fakat ben hala bu Maldivler’in neden bu işe girdiğini gerçekten anlayabilmiş değilim.

Kemal Öztürk’ün yazısı