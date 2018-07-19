Kemal Öztürk: Hakkı yenmiş bir kişi, kendisi adaleti tesis etmek için şiddete yönelebiliyor

Psikologlar, toplumun son 6-7 yılda yaşadığı, terör olayları, patlamalar, darbe girişimleri, ağır siyasi krizler ve son olarak 15 Temmuz darbe girişimin sonuçlarını yaşadığımızı söylüyor.

Siyasetin kendi içindeki gerilim, birbiriyle yaşadıkları sert tartışmalar, üslup ve agresif tutumların da insanları ciddi etkilediği kanaatindeler.

Reklam

Devletin FETÖ krizinden sonra yaşadığı travma ise hepsinin üstüne tuz biber ekti. İnsanların devletin adalet sistemine, kurumlarına olan güvenlerinde ciddi sorunlar oluştu. Özellikle ‘hakkı yenmişlik’ duygusunun çok arttığını ve bunun bireylerde ciddi bir baskı oluşturduğunu söylüyor Psikologlar.

Hakkı yenmiş bir kişi, hakkını adalet sistemiyle elde edemeyeceğine inandığı için, kendisi adaleti tesis etmek için şiddete yönelebiliyor.

Reklam

Eminim toplum içinde dolaşan herkes etrafımızda tahammülsüzlük, agresiflik, sertlik, saygısızlık, şiddet eğilimlerinde bir artışın, farklılığın olduğunu görüyordur.

Kemal Öztürk’ün yazısı