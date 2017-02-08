Kemal Öztürk: Erdoğan’ın yeni bir beyaz sayfa açarak herkesi kucaklayacağı bir ülke düşünün

Bu değişimi çok önemli bir fırsat olarak görüyorum şahsen. Ülkede bir arada yaşama, kenetlenme ve bir milli birlik oluşturmak için bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Yaklaşan sarsıntı için bunu yapmak zorundayız zaten.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni bir beyaz sayfa açarak, herkesi kucaklayacağı bir ülke düşünün. Dünyadaki savrulmayı ve değişimi hesaba katarak yeniden yapılanma ve kurumsallaşmayı da buna eklerseniz, dünyadaki kaostan en karlı çıkan ülke olabiliriz.

Kurumsallaşma sorunu, Anayasa değişikliğinin temelidir. Şu anda da Türkiye’deki devlet kurumlarının hali hiç de iç açıcı değil.

Hepsinde bir geri gidiş var. Sanırım bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüyor olmalı.

Devleti yeniden yapılandırırken ehliyet ve liyakate dikkat etmezlerse, kurumlar bir süre sonra işlemez hale gelecek. Bu ciddi bir sorun.

Kısacası, dünyadaki büyük sarsıntıdan korkmak yerine, ülkeyi, milleti ve devleti buna hazırlamak gerek. Referandum da bunun için büyük bir fırsat. Haksız mıyım?

Kemal Öztürk’ün yazısı