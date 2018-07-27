Kemal Öztürk: Dünyada yükselen bir cehalet var

Benzer durumun dünya siyasetindeki en tipik örneği Trump’tır. Cehaleti ve niteliksiz haliyle önce zengin oldu, sonra da ABD Başkanı. Her iki alanda da kendisinden daha zeki, daha eğitimli ve daha nitelikli rakiplerini geride bıraktı.

ABD Başkanlığı’ndan azledileceği söylentilerini de boşa çıkardı. Zira onun kadar cüretkar, vurdumduymaz ve sonunu düşünmeden konuşan bir siyasetçi görmedi Amerika.

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Benzer durum Avrupa’da da karşımıza çıkıyor. İtalya’da iktidar ortağı Beş Yıldız Hareketi’nin kurucusu bir komedyendir. Macaristan ve Avusturya’da iktidarı ele geçiren parti liderlerinin nitelikleri vasatın altında.

Demek ki dünyada yükselen bir cehalet var.

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Bu durumda nitelikli insanların, cahiller kadar cesur, atak, girişken ve özgüvenli olması gerekir ki bir denge olsun.

Aksi takdirde cehalete teslim olacak dünya.

Bertrand Russell şöyle diyor: “Dünyanın sorunu, akıllılar hep kuşku içindeyken, aptalların küstahça kendilerinden emin olmalarıdır.”

Kemal Öztürk’ün yazısı