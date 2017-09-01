Kemal Öztürk: Darbe girişiminin başrollerinden birinin ağabeyi güçlü pozisyona gelince mahcup olursunuz

Aceleci olmayın. Mesela, ‘benim adıma racon kesemez” dediğinde Reis, hemen baş şüphelinin üstüne çullanmayın. Sonra resepsiyona davet edilir, yan yana fotoğraf çektirirler, siz ortada kalırsınız. Bayramınız zehir olmasın.

‘Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar’ lafı geçerliliğini kaybetmiştir. Artık ‘doğru söyleyeni döverler’ devrine girmiş bulunuyoruz. Bayramda unutmayın.

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Sakın büyüklerinizin bayramını tebrik etmek için, el öpmeli emoji göndermeyin. Kafanızda baston kırsalar haklı olurlar. Ayrıca çok ayıp.

Çok hayalci olmayın. FETÖ’nün darbe girişiminde baş rol oynamış birinin ağabeyi, parti yönetiminden çıkarılınca üzerine çok da hayal kurmayın. Sonra daha güçlü bir pozisyona gelir, siz mahcup olursunuz.

Kemal Öztürk’ün yazısı