Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kemal Öztürk: Cumhur ittifakı tabanını konsolide ederken, daha çok muhalefeti motive etmiş gibi

İki önemli araştırma şirketinin başkanıyla şöyle bir simülasyon yaptık: Eğer AK Parti, HDP’yi yok saysaydı, CHP’ye ayarında yüklenseydi ve her zamanki gibi kendi projelerini, hizmetlerini anlatsaydı ne olurdu?

İkisinin kanaati de çok önemli değişim olacağı yönünde.

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Ben de aynı kanaatteyim. Bir kere İstanbul böyle diken üstünde olmazdı. HDP’nin % 10’luk oyu bu kadar konsolide olmazdı. CHP kendi iç sorunlarıyla daha çok uğraşırdı. Yorgun olan seçmen yüksek gerilimden bu kadar negatif etkilenmezdi.

Bu simülasyonun sonucunu da yine sandıkta göreceğiz.

Ancak gördüğüm o ki, Cumhur İttifakı kendi tabanını konsolide ederken, daha çok muhalefeti motive etmiş gibi.

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Kemal Öztürk’ün yazısı

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