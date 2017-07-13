Kemal Öztürk: Çok negatif enerji birikti

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Sorun AK Parti’nin sorunu değildir, memleket meselesidir. O yüzden herkesin bu mücadelede yer alması ve elini taşın altına koyması gerekir. Ne yazık ki, mağduriyetlerin fazlalığı örgütün en önemli propaganda aracı oldu. Daha acı olan şudur ki, mağdurlar ve yakınları AK Parti’ye değil, devlete hasım olmaya başladı. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Dünden beri beni arayan, sivil toplum temsilcileri, hukukçular, gazeteciler ve vatandaşlar yeni dönem ihtiyacını dillendiriyorlar. Bu toplumsal bir taleptir. Zira çok negatif enerji birikti. Bunu gidermek lazım.

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Yeni paradigma ihtiyacı olduğuna inanan herkesin bir şekilde bunu dillendirmesi ve önermede bulunması gerekir. Mesele memleket meselesidir.

Kemal Öztürk’ün yazısı