Kemal Öztürk: CHP, FETÖ ile aynı kulvara yürüdüğü algısını güçlendiriyor

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının tam dökümünü CHP.org.tr yayımladı. 3 Bin 905 kelimelik bir konuşma.

Katılım sayısı konusunda CHP ile İstanbul Valiliği arasında 1 Milyon 425 Bin kişilik fark var. Bu kadar farklı rakam nasıl çıktı anlamadım.

Reklam

Kılıçdaroğlu’nun konuşma metninin tamamını okuduğunuzda, mitingin Erdoğan ve AK Parti’ye karşı ve onu mahkum edecek bir üslupla hazırlandığını göreceksiniz. Adalet temalı mitingin, tüm konsepti, aslında “kontrolü darbe” tezini ispatlamayı amaçlar gibiydi. Darbeyi yapan FETÖ’ye yönelik eleştiri, bunun arasında kayboldu.

Bunu kullanılan kelimelerden de anlayabilirsiniz.

8 defa “FETÖ” kelimesi kullandı Kılıçdaroğlu. Bunlardan sadece bir tanesinde, ‘FETÖ’ye karşı olduğumuz için yürüdük’ diyerek örgütü kötüledi. Bunun haricinde örgütün adını anarak şiddetle, nefretle, hainlikle suçlayarak güçlü FETÖ vurguları yapmadı.

Erdoğan ve AK Parti iktidarını suçlamak için kullandığı kavramların fazlalığı ise dikkat çekiciydi.

“darbenin siyasi ayağı” 8 defa

‘Sarayın 15 Temmuzu’ 7 defa

‘20 Temmuz darbesi’ 9 defa

‘Saray’ 17 defa

Bu kelimelerden yola çıktığınızda, iktidara yönelik eleştiriler, FETÖ örgütüne yönelik eleştirileriyle kıyaslanmayacak kadar çoktu. Kılıçdaroğlu tüm konuşmasını sanki darbeyi FETÖ değil de AK Parti iktidarı yapmış gibi kurguladı.

İşte bu, “kontrollü darbe” tezinin devamıdır ki, mahkemelerde FETÖ’cü sanık ve avukatların sığındıkları en önemli limandır. CHP bu yönde kendisine gelen eleştirileri ısrarla görmezden geldiği ve tezini sürdürdüğü için de, FETÖ ile aynı kulvara yürüdüğü algısını güçlendiriyor.

Kemal Öztürk’ün yazısı