Kemal Öztürk: CHP bunca yıldır seçime giriyor, hala kendi sistemini kuramadı.

AA bugün ülkenin dünyadaki en önemli sesidir. Bu kurumu yıpratmak, bizzat devletin dünyadaki görünürlüğünü yıpratmaktır. Doğru ve güvenilir yayın yapmak, ajans çalışanları için fikri namus meselesidir. Eminim bugün de Ajans çalışanları aynı görüştedir. Bu yüzden AA eleştirisi yapanların daha dikkatli olması gerekir.

Fakat seçim sonuçlarını verdiği günden beri, Ajans siyasi tartışmaların içinden bir türlü kurtulamadı. Bunun kurumun marka değerine ve güvenilirliğine zarar verdiği görülüyor. Ancak ortada bir gerçek var ki, seçim sonuçlarını verecek başka bir kurum yok Türkiye’de. Aslında AA biraz da zorunluluktan bu yayını yapıyor.

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CHP bunca yıldır seçime giriyor, hala kendi sistemini kuramadı. Sadece AK Parti kendi sistemini kullanıyor. Başka hiçbir partide bu sistem yok.

Herhangi bir medya grubu bu işe girmedi. Ajans yayın yapmasa, medyanın veri alabileceği bir mecra yok.

Kemal Öztürk’ün yazısı