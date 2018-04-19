Kemal Öztürk: Bu kez kararı Bahçeli tek başına almadı

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AK Parti ve MHP yetkilileri bu konuda önceden alınmış bir karar olmadığını söylediler.

Bu durumda Bahçeli birden erken seçim kararı aldı, tarihi belirledi ve ilan etti. Öyle mi?

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Hayır, böyle olması mümkün değil.

En azından iktidar hayatı boyunca hiç erken seçim yapmamış Erdoğan’a böyle bir karar dayatılamaz. Ters tepmesi en kuvvetli zorlamalardan biri olurdu. O nedenle bu konu iki lider arasında görüşülmüş ve karara bağlanmış bir meseledir. Bunu tahmin olarak söylüyorum, bilgi olarak değil.

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Bence hem MHP hem AK Parti sözcüleri bunun tersini savunarak hata yapıyor. AK Parti’nin ve Erdoğan’ın hiç haberi yoksa, o zaman ‘MHP, AK Parti’yi yönetiyor’ eleştirileri haklı çıkar. Bence bu konuyu hemen kapatın.

Anlayacağınız bu kez kararı Bahçeli tek başına almadı.

Kemal Öztürk’ün yazısı