Kemal Öztürk: Bu bayram lütfen toplu mesaj atmayın

Bu bayram lütfen toplu mesaj atmayın. Bir kere çok ayıp. İnsan büyüklerinin, sevdiklerinin bayramını toplu mesajla kutlamaz. Bu sene bir de bir caps yapmışlar, onu gönderiyor herkes, mesaj bile yazmıyor.

Yakında Google sizin adınıza toplu mesaj resimleri göndereceğiniz bir uygulama yapacakmış. Siz hiçbir şeyle uğraşmadan bayramlar, kandiller, yıl başını falan kutlayacak sizin adınıza. Sonunda olacak bu.

Ben şahsen toplu mesajlara cevap yazmıyorum. Siz de yazmayın. Yeğenlerim, çocuklar falan toplu mesaj gönderdiğinde fırçayı yerler. Siz de öyle yapın.

Toplu olmayan mesaj da iyi değil. Ya ziyaret edin, ya telefonla arayın.

Kemal Öztürk’ün yazısı