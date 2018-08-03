Kemal Öztürk: Brunson’ın din adamı olması, ajan olmasından daha ciddi bir sorundur

Rahip Brunson’un Türkiye’de istihbarat topladığı, faaliyetlerinin ABD lehine, Türkiye aleyhine olduğu gerçeğini de kabul ediyorum.

Evangelist papazı olarak, misyoner ruhlu bu insanların din, devlet ve mezhep eksenli hareket etmesi kaçınılmazdır. Buradan Brunson’un çok büyük bir istihbarat elemanı olduğu çıkmaz. Keşke öyle olsaydı. Sorun daha kolay çözülürdü.

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Brunson’un Evangelistler için gurur meselesi yaptıkları çok önemli bir din adamı olması, ajan olmasından daha ciddi bir sorundur. Zira bu durum ABD’de çok geniş ve güçlü bir dini gurubu da krizin parçası haline getiriyor.

Başkan Yardımcısı Pence, bu meseleyi dini duygularla ele alıyor. Trump ise seçimlere önemli etki yapacağını biliyor. Bu nedenle mesele büyüyor. Aslında daha fazla ABD iç politikasının etkisi var bu krizde. Bunu da göz ardı etmeyelim.

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Brunson’un, ABD için çalışan ‘Papaz FETÖ’ ile takas edilmesi hepimizi çok mutlu eder. Türkiye de buna zorluyor ama ne kadar gerçekleşir bilemiyorum. Zira, ya “Papaz FETÖ” de Evangelistler için çok önemli bir din adamıysa!?

Kemal Öztürk’ün yazısı