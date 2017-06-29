Kemal Öztürk: Bir millete güven veren şey silah değil, adil devlet düzenidir

Eğer ülkenin sokağında kargaşa varsa, düzensizlik varsa, kirlilik varsa, huzur yoksa ve herkes, “başkentte ne oluyor?” diye soruyorsa, oranın devlet sisteminde bir sorun var demektir.

Sokağında kargaşa olan bir halk, bunun sebebini yerel yönetimlerde değil de, başkentte, devlet başkanında arıyorsa, orada merkezileşmiş, hantallaşmış ve işlemeyen bir devlet sistemi kurulmuş demektir.

Her şeye başkentten, merkezden müdahale eden bir devlet sistemi, tüm inisiyatifleri elinde tutuyor demektir. Böyle bir devlet sistemi uzun soluklu olmaz, tıkanır.

Bir işletmede tuvaletlerin ve mutfağın tertip düzeni için oranın şefi değil de, genel müdürü gelip müdahale ediyorsa, orada sorun vardır.

Bir devletin en büyük gücü ordusundan değil, sağlıklı işleyen, adaletli düzeninden gelir.

Bir millete güven veren şey silah değil, adil devlet düzenidir.

Bilmem anlatabildim mi?

Kemal Öztürk’ün yazısı