Kemal Öztürk: Bir konu yoktur ki, söz dönüp dolaşıp ‘Reis’e gelmesin ve övgüyle bitmesin

Meslekte benim için duayen olan ve aynı zamanda heykeli dikilecek gazeteciler var bir de. Mesela 15 yıl önce 28 Şubat’ı neden desteklediğini açıklayan yazıları enfestir. Aynı kişinin 10 yıl önce AK Parti’nin neden umut olduğu yazılarındaki mantık örgüsü muhteşemdir. Son yazılarında ise ülke nasıl ‘diktatörlüğe kaydı’ analizleri sizi ikna edebilir.

Mesela Kenan Evren’e yazdığı mektuplar, Özal’ı göklere çıkartan makaleler, Mesut Yılmaz güzellemeleri ve ‘sarışın güzel’ diye başlayan Çiller tahlilleri bir köşe yazarı için kılavuz olabilecek türdedir.

Reklam

Cemaatin tüm toplantılarında baş köşede oturup, FETÖ övgüleri Nobel’e aday olduktan sonra, birden keskin bir viraj alıp, cemaate düşman olmalarını da gıptayla izliyorum. Nasıl bir ön takım varsa arabada, hiçbir virajda zorlanmıyor.

17-25 Aralık’ta hükümet düşer gibi olduğunda, en hakiki yargı destekçisi; sonra bu yargının kumpas kurduğu anlaşılınca, siyaseti ezdirmeyen şahsiyet ve ardından hem nalına hem mıhına vuran usta bir zanaatkar oluyorlar ya, ben buna gerçekten hayran oluyorum. Bir kalem nasıl bu kadar kıvrak oluyor, araştırma halindeyim.

Gazetelerin manşetlerine bu sıralar dikkat kesildim. Öylesine zeka ürünü manşet atılıyor ki, 25 yıllık gazeteciyim, 40 yıl daha yapsam öyle manşet atamam. FETÖ’cü mahkumların tişörtlerinin markalarını bir araya getirip, oradan darbenin arkasında ABD olduğunu çıkarmak, hangi faninin zekasına nasip olur? Daha çok ekmek yemem lazım, biliyorum.

Mesela bu gazetelerin köşe yazılarında her daim konunun “Reis”e gelmesi de son derece büyük maharet isteyen şeylerdendir. Bir konu yoktur ki, söz dönüp dolaşıp “Reis”e gelmesin ve övgüyle bitmesin. Siz şimdi rüya tabirlerinden bahsederken konuyu üç defa “Reis”e getirecek maharete sahip misiniz? Değilsiniz. Oturun oturduğunuz yerde o zaman.

Kemal Öztürk’ün yazısı