Kemal Öztürk: Beyazıt’ta başörtüsü eylemleri yaptığımızda, halkın birinci sorunu başörtüsü sanırdık

Bence Türkiye’deki seçmenin ihtiyaçlar sıralaması şöyledir:
1. Ekonomi (biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçlar, işsizlik)
2. Liderle özdeşlik kurma (halktan biri olan lidere bağlanma, sevgi)
3. Güvenlik (terör, Suriye savaşı, dış tehdit, devletin beka sorunu)
4. Saygı (seçmene saygı, dinine, inancına, kimliğine hürmet etme)
Mazlumder’de çalıştığım zamanlar, Türkiye’nin birinci derece sorunu insan hakları zannederdim.
Beyazıt’ta başörtüsü eylemleri yaptığımızda, halkın birinci sorunu başörtüsü sanırdık.
Fatih’te Kudüs için toplantılar düzenlediğimizde, ülkenin birinci gündemi Kudüs diye düşünürdük.
Gazetecilik yaptığım ve yargılandığım yıllarda, herkesin fikir özgürlüğü konusunda derdi var zannederdim.
Hiçbiri değildi. Bugün de değil.
İnsanlar şimdi de Türkiye’nin en büyük sorunu çevre, adalet, Wikipedia’nın yasaklanması zannediyor. Yine yanılıyorlar.