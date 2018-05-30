Kemal Öztürk: Beyazıt’ta başörtüsü eylemleri yaptığımızda, halkın birinci sorunu başörtüsü sanırdık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin af istediği organize suç örgütü kurmaktan hükümlü Alaattin Çakıcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben bir mektup kaleme alarak, kendisi ‘muaf’ tutularak ‘af’ talep etti: “Sayın Cumhurbaşkanım beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum.”