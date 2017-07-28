Kemal Öztürk: Beni en çok etkileyen ve üzen şey ülkemizin camdan bir eve benzetilmesi

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Beni en çok etkileyen ve üzen şey ise, ülkemizin camdan bir eve benzetilmesidir. Uzun süredir Türkiye’yi kırılgan ve her an yıkılmaya müsait bir ülke olarak gösteriyorlar. Bunu da İsrail başta, ABD ve Avrupa kamuoyu yapıyor.

İsrail bu açıklamayla bizim damarımıza bastı. Duygularımız kabardı. Öfkemiz arttı. Osmanlı dönemine olan saygımız ve özlemimiz öne çıktı. Duygusal konuşmalar yapıp, sloganlar atıp, öfke patlamaları yaşayabiliriz.

Reklam

Bu durumu değiştirir mi? Hayır.

Neden ülkemiz camdan bir ev olsun ki? Bunu bir “Yahudi oyunu”, “İngiliz siyaseti” olarak tanımlayıp işin içinden sıyırılmak kolay. Zor olanı, özeleştiri yaparak, yanlışlarımızı düzelterek, İsrail’in ağzının payımı vermektir.

Camdan ev değil, kale gibi ülke olmak.

İsrail’in ağzının payını vermek budur.

Kemal Öztürk’ün yazısı