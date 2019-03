Bir ülkenin, bir devletin yaşamı, geleceği, varlığı beka kavramı ile anlatılır. Beka sorunu son iki yüz yıldır devam eder. İçinde bulunduğumuz coğrafya nedeniyle her zaman beka sorunu olacaktır.

Bir ülkede beka sorunu varsa, o ülkedeki her bireyin canını feda edeceği durumlara hazır olması gerekir. Bu yüzden beka kavramını her zaman, her yerde, her şey için kullanmak doğru değildir.

Kemal Öztürk’ün yazısı