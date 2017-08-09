Kemal Öztürk: Bazıları ‘dava’ derken parti anlıyor

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“AK Parti teşkilatlarında görev alacak kişilerin, şu bakanın, bu milletvekilinin, filanca grubun, falanca yapının adamı değil, davanın ve milletin adamı olması şarttır. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum; davası olmayan ve bulunduğu yerde milletimizin tamamını kucaklayamayan hiç kimse AK Parti’de yöneticilik yapamaz.”

Davadan kastı nedir? Benim tanıdığım Erdoğan’ın davası ülke, millet, büyük Türkiye ve İslam dünyası davasıdır. O zaman derdi bu olmayan insanların partide yönetici olamayacağını ilan ediyor.

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İsterse bakan yakını, milletvekili tanıdığı ya da bir grubun, bir bölgenin adamı olsun… Bazıları ‘dava’ derken parti anlıyor, makam anlıyor, bakanlık anlıyor, kişisel koltuğu anlıyor, kendi grubu anlıyor… O yüzden açıklık getirmek istedim haddim olmayarak.

Kemal Öztürk’ün yazısı