Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kemal Öztürk: AK Parti ve MHP arasında neredeyse bir fark kalmamış

 

Ülkücülerle, muhafazakarlar arasında (…) çok az fark var. Bu ‘az farkın’ adı da, Kürt etnik kimliğinin tanınması meselesidir. AK Parti ve MHP’nin ayrıştığı en önemli konu budur.

MHP Türklüğü yüceltirken, Kürt etnisitesini görmezden gelen bir politika izledi şimdiye kadar. AK Parti ise Kürt sorunu konusunda Cumhuriyet tarihindeki en büyük reformları yaptı.

Peki dikkat ettiniz mi, uzun süreden beri Bahçeli’nin ağzından, ülkede yaşayan Kürtleri rahatsız edecek bir cümle çıkmadı. Demek ki, MHP Kürt meselesinde daha ayakları yere basan bir siyaset izlemeye başladı.

Bu durumda AK Parti ve MHP arasında neredeyse bir fark kalmamış oluyor. Bunu negatif olarak kullanacaklar var, biliyorum.

Kemal Öztürk’ün yazısı

SON HABERLER

Yıldırım’ın ‘Bozkurt’una Kılıçdaroğlu yorumu: Onu ben değil, Devlet bey değerlendirsin

  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın dünkü grup toplantısında ülkücülerle özdeşleşmiş ‘Bozkurt’ işaretini yapmasını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, kim ne yaparsa yapsın referandumda ‘Hayır’ın kazanacağını savundu. Cumhuriyet’ten Ayşe Sayın’ın haberine göre partisinin yürüteceği kampanyanın ayrıntılarını anlatan Kılıçdaroğlu, referandumda ‘Evet’ diyen AKP ve MHP olmak üzere iki kesim bulunmasına rağmen, ‘Hayır’ cephesinin hayli geniş bir […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...