Kemal Öztürk: AK Parti ve MHP arasında neredeyse bir fark kalmamış

Ülkücülerle, muhafazakarlar arasında (…) çok az fark var. Bu ‘az farkın’ adı da, Kürt etnik kimliğinin tanınması meselesidir. AK Parti ve MHP’nin ayrıştığı en önemli konu budur.

MHP Türklüğü yüceltirken, Kürt etnisitesini görmezden gelen bir politika izledi şimdiye kadar. AK Parti ise Kürt sorunu konusunda Cumhuriyet tarihindeki en büyük reformları yaptı.

Peki dikkat ettiniz mi, uzun süreden beri Bahçeli’nin ağzından, ülkede yaşayan Kürtleri rahatsız edecek bir cümle çıkmadı. Demek ki, MHP Kürt meselesinde daha ayakları yere basan bir siyaset izlemeye başladı.

Bu durumda AK Parti ve MHP arasında neredeyse bir fark kalmamış oluyor. Bunu negatif olarak kullanacaklar var, biliyorum.

Kemal Öztürk’ün yazısı