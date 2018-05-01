Kemal Öztürk: Ak Parti içinde sadakatle yalakalık ayırt edilemiyor artık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, genel müdür olduğumda bana şu tavsiyede bulundu: “Belediye başkanıyken en büyük hatam, yaptığım her işi onaylayan ve hiç eleştirmeyen danışmanlarla çalışmak oldu. Beni körleştirdiler. Sakın aynı hatayı yapma”. Bu hiç aklımdan çıkmadı.

Bugün AK Parti içinde bu konunun çok tartışıldığını biliyorum. ‘Yanlışa yanlış, doğruya doğru’ demek konusunda sıkıntıları olanlar var. Bunlar duyarlı, hakkaniyetli insanlar. Ancak bunları kamuoyunda değil, kendi iç mekanizmalarında konuşmak istiyorlar. Bunda da sıkıntı var.

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Zira, eleştiri yapmakla ihanet etmek karıştırılıyor.

Sadakatle, yalakalık ayırt edilemiyor artık.

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AK Parti’nin hiç yanlış yapmadığını, Erdoğan’ın hatasız kul olduğunu iddia eden yok sanırım. Nitekim Erdoğan kendisinin ve partisinin hatalarını, yanlışlarını, kusurlarını kamuoyu önünde sıralayacak kadar da cesur davranıyor.

Bu listedeki maddeleri bir başkası sıraladığında, “hain, Erdoğan karşıtı” ilan edilmesi, büyük bir çelişkidir. Ancak bu şekilde hareket edenlerin koltuğunu, elde ettiği rantı kaybetmemek için herkese çamur atan kifayetsiz muhteris tipler olduğu da biliniyor. Tartışmaya değmez.

Kemal Öztürk’ün yazısı