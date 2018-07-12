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Yaramazlara biraz batar!

Kemal Öztürk: Adnan Oktar vakasının magazin ve kriminal yanına kendimizi çok kaptırmayalım

 

Benim kanaatim FETÖ, Adnan Oktar, IŞİD gibi yapıların tümünün en önemli hedeflerinden biri İslam’ı ve toplumsal ahlakı yozlaştırmaktır. Onların yol açtığı kriminal suçların ötesine, bu yanlarının dikkatle incelenmesi gerekir.

Tahribatın topluma yansımasını hep birlikte göreceğiz. Bunun anlaşılması için ciddi bilimsel araştırmalara ihtiyacımız var. Saha araştırmalarına. O zaman tahribatı daha iyi anlarız.

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Demek istediğim, Adnan Oktar vakasının magazin ve kriminal yanına kendimizi çok kaptırmayalım. Casusluk ve dini tahrip kısmını ıskalarız yoksa.

Kemal Öztürk’ün yazısı

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