Kemal Kurkut’un öldürümesine ilişkin yayın yasağı getirildi

Diyarbakır’da Nevruz kutlaması sırasında Kemal Kurkut’un vurulmasına ilişkin yayın yasağı getirildi.

Bağlar ilçesinde 21 Mart’ta on binlerce kişinin katıldığı Nevruz kutlaması için alana gelen yurttaşlar beş farklı noktada kurulan arama noktalarından geçerek içeriye alınmıştı.

Ajansların geçtiğine göre arama noktasına gelen ve elindeki bıçakla alana doğru koşan 23 yaşındaki Kemal Kurkut polislerce vurulmuştu, hastanede hayatını kaybetmişti.

Diyarbakır valiliği, ilk açıklamasında Kurkut’un “Çantamda bomba var, hepinizi öldüreceğim” dediğini, polislere bıçakla saldırıp alana doğru koşmaya başlaması üzerine ‘canlı bomba ihtimali‘ göz önünde bulundurularak vurulduğunu öne sürmüştü.

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ise polisin kendisine verdiği bilgiyle görüntülerin ‘örtüşmediğini’ belirterek, gerekirse açığa alma gibi uygulamaların yapılabileceğini söylemişti.

Valilik, olayla ilgili soruşturma kapsamında iki polisin görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından soruşturmayı yürüten Diyarbakır başsavcılığının başvurusu üzerine sulh ceza hakimliği olayla ilgili yayın yasağı getirdi.