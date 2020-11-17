Kemal Kurkut davası sanığı polis: Yeterince soruşturulsaydı kusurlu polisler dosyaya eklenirdi

CANAN COŞKUN

Diyarbakır’da 2017 yılı Nevruz kutlamasına giderken öldürülen Kemal Kurkut’un davasında sanık polis Y.Ş. beraat etti. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın bu suçu işlediğini gösterir ve cezalandırılmasına yeter nitelikte her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğini belirtti.

Davanın 16 Haziran’da yapılan duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan sanık polisin ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan üç yıldan dokuz yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Mütalaada, Kurkut’un saldırı teşebbüsünde bulunmadığı ve vurulmadan etkisiz hale getirilebileceği ifade edilmişti.

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Bugün yapılan son duruşmada esas hakkındaki beyanı sorulan polis Y.Ş., Kurkut’un vücudundan çıkan merminin kendi silahına ait olmadığını söyledi. Y.Ş.’nin savunması şöyle:

‘Dosyaya başka polisler eklenseydi…‘

“3.5 yıldır süren soruşturma ve kovuşturma aşamalarında tüm raporlar ve bugüne kadar verdiğim ifadelerimde maktulün ve vücudundan çıkan kurşunun seken bir mermi olduğunu ve benim duruş açım ile bunun mümkün olmadığını ifade etmiştir. Geniş çaplı olarak diğer polis memurları dosyaya eklenmiş olsaydı muhtemelen benim bu dosyadaki suçsuzluğum çoktan ispatlanmış olacaktı. Dosya tek kişi üzerinden soruşturma yürütülmüştür.”

‘Yeni delil elde edilemedi‘

“Ulusal kriminal rapor ucuz kahramanlık göstererek ilk raporunda hedef alarak ateş ettiğime ilişkin rapor vermiş anca daha sonra ATK raporlarından yola çıkarak yine benim vurduğumu ancak yerden sekme bir mermi olduğunu belirtmiştir. Otopsinin yapıldığından beri yeni bir gömlek parçası, yeni bir delil elde edilmedi.”

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‘Deliller savcılığın gözü önünde tespit edildi‘

“Soruşturma safahatında iddia edilen ATK raporlarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Olaydaki gömlek parçaları, nüve parçaları kriminal raporlarında geldiği gibi değil ATK raporlarında olduğu gibi açıkça belirtilmiştir. Merminin nasıl deforme olduğu açıkça belirtilmiştir. Otopsiyi yapan savcı ile iddianameyi düzenleyen savcı aynı kişidir. Tüm deliller iddia makamının gözü önünde tespit edildi.”

‘Hala sanık tespiti yapılmaya çalışılıyor‘

“Görüntüler baz alınarak hakkımda dava açıldı. Somut deliller üzerinden yargılamanın yapılması gerekir ancak hakkımda soyut deliller ile dava yürütülmektedir. Durum açım nedeniyle ya Kemal’i vurabilirim ya da vuramam. Vurmadığım sabittir çünkü vücudundan silahıma ait bir kurşun çıkmamıştır. Hala bu eylemi yapan sanığın tespiti yapılmaya çalışılmaktadır. Bu dosyanın en alakasız sanığıyım.”

Sanık polis Y.Ş., soruşturma kapsamında açığa alınmış, üç ay sonra da görevine iade edilmişti. Altı ay sonra da hakkında ‘olası kastla öldürme’ suçlamasıyla ömür boyu hapis istemiyle dava açılmıştı. Dava sürerken Ulusal Kriminal Büro’dan alınan raporda, Kemal Kurkut’un sanık tarafından hedef alınarak doğrudan atışla vurulduğu belirtildi. Aynı kurumun ikinci raporunda ise Kurkut’un doğrudan değil, yerden seken mermi ile vurulduğu tespitine yer verilmişti.