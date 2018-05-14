Kemal Can: Hâkim güç odaklarının, iktidarın sürmesiyle ilgili mutabakatı devam ediyor

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İktidarın, uzunca bir süredir sadece söylem düzeyinde değil, kurduğu ve bozduğu ittifaklar, kutuplaştırmaya yaptığı yatırım, hukuki – idari alandaki düzenleme niyetleri ve oluşturduğu ideolojik kalkan dikkate alındığında kapsamlı bir hazırlık görülüyor.

İhtiyatlı iyimserler, bunu bir savunma hazırlığı olarak yorumluyor ve bütün bu hazırlıklarla beklediği karşılıkları bulamayan iktidarın rahatlayamamasını da zayıflamasının kanıtı olarak görüyor.

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İktidarın, zaman zaman dengesi bozulsa bile, hâkim güç odaklarının iktidarın sürmesiyle ilgili mutabakatının devam ettiği ve güçlü sosyoekonomik bir zemini olduğu, hayli uzun süren iktidar döneminde toplumu ve devlet kurumlarını da dönüştürdüğü izleniyor. Akılcı kötümserler, bunu daha köklü, büyük bir saldırı hazırlığı olarak yorumluyor ve seçimin de dahil olduğu temsili demokrasinin tamamen tiyatroya dönmesi endişesini seslendiriyor.

Kemal Can’ın yazısı

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