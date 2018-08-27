Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kemal Can: Emine Ocak’ın polislerin kolundaki fotoğrafına bakıp ‘terörle mücadele’ gören seçmenlerinizden çekiniyorsanız vazgeçin

 

Vedat Arık’ın tablo fotoğrafı, acıları ortaklaştırmak kadar, mücadeleyi, dayanışmayı ve direnişi de çoğaltmayı gösteriyor. Zulmü imal eden, dirence de zemin kuruyor.

Bu zeminden bir siyasi mücadele yaratabilmek, direnci fotoğraf karelerinden çıkartabilmek önemli. Yan yana durma zorluklarıyla geri duran adımlar için söylenecek söz şu olabilir: 82 yaşındaki Emine Ocak’ın polislerin kolundaki fotoğrafına bakıp “terörle mücadele” gören seçmenlerinizden çekiniyorsanız vazgeçin, politik hasta onlar. Sizle konuşmayı kesmiş Berberoğlu’na kulak verin, Arat Dink’e sarılanlara bakın.

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Peki AKP, 700 haftanın büyük bölümü iktidarı döneminde yapılmış eyleme neden şimdi saldırdı? Belki, haklı, meşru, vakur bir siyasi kimlik haline gelen Cumartesi eyleminin kitlesel direniş zemini olmasından endişe. Belki, yerel seçim ve ekonomik sıkıntıların sağanağı öncesinde gündem tanzimi. Belki de, lütuf düzeninde meşruiyet alanlarının yeniden tarifi ve devlet özdeşleşmesinin tamamlanması. Ama unutulan şu; lütfunuzla başlamayan, yasağınızla bitmez.

Kemal Can’ın yazısı

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An…

Seksen milyonda ‘bir’ yurttaş olarak, o fotoğraftaki insanlarla aynı toprakta yaşadığım ve umuyorum, aynı toprakta göçüp gideceğim için, mutluyum.

Gözaltına alınmak istenen cumartesi annesi Ocak: Neden bu kadar sert davrandılar

Cumartesi Anneleri’nin önceki gün Galatasaray Meydanı’ndaki 700’üncü buluşmasına saldıran polislerce gözaltına alınmak istenen 82 yaşındaki Emine Ocak, 23 yıldır adalet aradığını söyledi. 

“Yıllarca o meydanda oturup barış, adalet istedim. Ben kimseyi öldürmedim, zarar vermedim” diyen Ocak “Neden bana bu kadar sert davrandılar? diye sordu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...