Kemal Can: CHP için İstanbul’da HDP’siz, Ankara’da İYİ Parti’siz seçim kazanmanın yolu görünmüyor

Kılıçdaroğlu’nun Ankara ve İstanbul’un alınabileceğine ilişkin hedefi, muhalefet ittifaklarının zorunlu olduğu bir tabloyu işaret ediyor. İstanbul’da HDP’siz, Ankara’da İYİ Parti’siz seçim kazanmanın yolu görünmüyor. Küçük merkezlerde ise, yerel yönetimlerin bütçe kontrolünün Beştepe’ye alınmasının iktidar lehine ciddi etkileri olabileceğinin de hesaplanması gerekiyor.

İYİ Parti, sarsıntısı çok, çalkantısı bitmemiş kongresini tamamlamış ama kartları azalmış olarak yerel seçime ilerliyor. Yerel yönetimi alacak kadar yüksek bir oy potansiyelini çok sınırlı merkezde gösterebilen İYİ Parti’nin, kazanma umuduna oynama şansı düşük. Bu zayıflığının “Millet İttifakı” tazelemesiyle aşmasının önünde de ciddi politik engeller var.

Çünkü, 24 Haziran sürecinde, ne kurulurken, ne ardından tutarlı ve kararlı biçimde arkasında duramadığı ittifakı seçmene değil kendisine bile anlatamadığı için işi şimdi daha zor.

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Çok kritik bir hedef ve zorlu bir sınav olan kayyımlara verilen belediyeleri geri alma misyonu, HDP’nin öncelikli meselesi.

Kemal Can’ın yazısı