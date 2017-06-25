‘Kelimeler birer varsayım’

İspanya’nın Gijon kentinde ‘yaz gündönümü’nün kutlandığı Poniente sahilinde bir çift. (Reuters/Eloy Alonso)
Yaramazlara biraz batar!
DİSK’in darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL’den sonraki çalışma hayatını incelediği Emek Raporu’na göre, kamu kurumlarında ihraçlarla azalan personel yerine ‘sözleşmeli personel’ alındığı belirlendi.
‘Üreme rekoru’ kırması beklenen 20 bin flamingonun geldiği Gediz Deltası’na otoyol projesi yapılacak.
CHP sözcüsü Bülent Tezcan, başbakanlık müşaviri Ali İhsan Sarıkoca’nın darbe girişiminin ‘kilit’ isimlerinden Adil Öksüz’le görüştüğünün ortaya çıkması üzerinden sordu: “Adil Öksüz, ‘FETÖ imamı’ olduğu bilinmesine rağmen niye serbest bırakıldı?”
Beşiktaş’ta 44 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıların ardından sosyal medya üzerinden “Neden hiç İzmir’de patlama olmuyor?” mesajını paylaştığı öne sürülen Elif Şirin hakkında takipsizlik kararı verildi.
Katar, Körfez ülkelerinin ablukanın kaldırılması karşılığında ilettiği 13 maddelik talep listesini reddetti.