Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

‘Kelimeler birer varsayım’


İspanya’nın Gijon kentinde ‘yaz gündönümü’nün kutlandığı Poniente sahilinde bir çift. (Reuters/Eloy Alonso)

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...