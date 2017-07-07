Kelepçeyi reddeden Demirtaş: Yapılan ahlak dışı, iradeyi temsil ediyorum

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Tutukluluğundan sekiz ay sonra ilk defa bugün duruşmaya getirileceği açıklanan ancak kelepçeyi kabul etmediği için duruşmaya getirilmeyen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, uygulamayı ‘yasadışı ve ahlak dışı’ bulduğunu söyledi.

HDP lideri, 4 Kasım 2016’dan beri tutuklu. Demirtaş, hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesinin ardından vekilliği düşürülen HDP’nin diğer eş başkanı Figen Yüksekdağ gibi tüm duruşmalara sadece SEGBİS yöntemiyle katılabiliyordu.

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Demirtaş’ın bugün Ankara’da görülecek duruşmaya getirileceği açıklanmış ancak Demirtaş’ın kelepçeyi kabul etmemesi üzerine HDP lideri tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nde kalmıştı.

Partinin basın birimi konuyla ilgili Demirtaş’ın yazılı açıklamasını paylaştı.

‘Halkın iradesini temsil ediyorum’

Sözlerine “Dün, avukatlarıma duruşmaya getirilmemem halinde tek problemin, yol boyunca ring aracında bileklerime kelepçe takılmasını kabul etmediğim olduğu anlaşılmalıdır demiştim” diyerek başlayan HDP lideri, halihazırda dokunulmazlığı devam eden bir milletvekili olduğunu hatırlattı.

Demirtaş şöyle devam etti: “Halkın iradesini temsil ediyorum. Saatlerce sürecek bir ring yolculuğunda kelepçe uygulamasını yasadışı ve ahlak dışı buluyorum. Kelepçe takılmasını kabul etmediğim için de sabah saat 04.00 sıralarında cezaevi kapısından ring aracına bindirilmeden hücreme geri getirildim. Tutuksuz olduğum bir dosyada bile bu şekilde adil yargılanma hakkım engellendi. Tutuklu olduğum dosyada ise yargılanacağım mahkeme ve günü sekiz ay geçmiş olmasına rağmen halen belli değildir. Adaletsizliğe karşı her halükarda direneceğiz ve temsil ettiğimiz halk iradesinin onurunu koruyacağız.”