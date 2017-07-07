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Kelepçeyi kabul etmeyen Demirtaş duruşmaya getirilmedi

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Tutukluluğundan sekiz ay sonra ilk defa bugün duruşmaya getirilecek olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kelepçeyi kabul etmeyince duruşmaya getirilmedi.

Fotoğraf: DHA

HDP lideri, 4 Kasım 2016’dan beri tutuklu. Demirtaş, hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesinin ardından vekilliği düşürülen HDP’nin diğer eş başkanı Figen Yüksekdağ gibi tüm duruşmalara sadece SEGBİS yöntemiyle katılabiliyordu.

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Ankara 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi, Demirtaş’ın Edirne Cezaevi’nden bugünkü duruşmaya getirilmesi kararını vermişti.

Sekiz ay sonra bir ilk: Demirtaş yarın duruşmaya getirilecek


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