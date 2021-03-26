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Yaramazlara biraz batar!

Kelebekler Vadisi’nin suyunu çalanlara soruşturma

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi’ne akan şelaleyi besleyen akarsudan, kaçak döşenen borularla çevredeki otel, motel ve pansiyonlara su çekildiğinin belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: Unsplash

DHA’nın haberine göre suyun azaldığını fark eden çevre gönüllüleri ve Kelebekler Vadisi sakinleri, akarsu yatağına kaçak borular döşendiğini tespit etti.

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Kaçak borulardan bölgedeki otel, motel ve pansiyonlara su alındığını belirleyen gönüllüler video ve fotoğraflarla, durumu CİMER’e bildirdi.

Valilik inceleme başlattı. Başsavcılık soruşturma açtı.

Fotoğraf: DHA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede kaçak kullanım olup olmadığını araştırmaya başladı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, boruların bulunduğu kaynaktan şelaleye kadar yaklaşık 200 metrelik bölgeyi tarıyor.

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