Kekilli de ‘ırkçılık’ tartışmasına katıldı: ‘Türk rolü’ oynamam bekleniyor, başrolüm geri çekildi

Türkiye kökenli Alman oyuncu Sibel Kekilli, ırkçılık nedeniyle Alman milli takımını bırakan Mesut Özil’in açıklamalarının ardından başlatılan tartışmaya katıldı. Kekilli, bir yönetmenin kendisine verilen başrolü ırkçı gerekçelerle geri çektiğini söyledi.

Die Welt gazetesine konuşan 38 yaşındaki Sibel Kekilli, ‘çocukluğundan itibaren ırkçılıkla tanıştığını’ söyledi.

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Deutsche Welle’nin aktardığına göre Kekilli, “Türkiye kökenli olmam nedeniyle daha az ve daha farklı roller aldığımdan eminim” diye konuştu.

Ünlü oyuncu kendisinden beklentinin ‘bir Türkü oynadığı roller’ olduğunu ve aksi durumda medya yöneticilerinin rahatsızlık duyduklarını savundu.

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Kekilli, göçmen kökenli kişilerin oyuncu olarak eşit şansa sahip olmadığını belirterek, “Aynı oranda iyi olmanız kesinlikle yetmiyor” dedi. Kekilli, bir yönetmenin kendisine verilen başrolü ırkçı gerekçelerle geri çektiği bir durumla karşılaştığını da anlattı.

“Türkler için fazla Alman, Almanlar için ise yeteri kadar Alman değilim” diyen Sibel Kekilli, insanların sistematik şekilde gruplandırılmasının artık bir son bulmasını dilediğini söyledi.

Ne olmuştu?

Erdoğan, mayıs ayındaki Londra ziyareti sırasında İngiliz takımlarında oynayan Türk kökenli Alman milli takım oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’la hatıra fotoğrafı çektirmişti. Fotoğraf AKP sosyal medya hesapları tarafından paylaşılmış, Gündoğan ve Özil’e Erdoğan’ın seçim kampanyasına alet oldukları gerekçesiyle Alman kamuoyunda tepki oluşmuştu.

Özil ise Erdoğan’la görüşmesinin ‘siyasi propoganda’ içermediğini, kendisiyle makama saygı gereği görüştüğünü söylemişti.

Yıldız futbolcu tepkilerin dinmemesi üzerine hafta başında ırkçılık nedeniyle Alman milli takımını bıraktığını açıklamıştı.

Erdoğan da Özil için, “Takındığı tavır milli ve yerli, gözlerinden öpüyorum” demişti.