Kekik sandığı bonzaiyi aile yemeğinde ete döken kadın: Tuhaf hareketler yapmaya başladılar

Üsküdar’da bahçede bulduğu bonzaiyi kekik sanarak ete koyması nedeniyle bir kişinin ölümüne neden olan kadın, olay anını “Oğlum ‘Oku bizi anne çarpılıyoruz’ dedi” sözleriyle anlattı.

Aysel Karahan isimli bir yurttaş, yakınlarına yemek yapmak için evin bahçesinde mangal yakmıştı. Daha önce bahçede poşet içinde bulduğu ve kekik sandığı bonzaiyi etin üzerine döken Karahan’ın pişirdiği etleri gelini Yeliz D. dışında herkes yemişti.

Mangalda pişen etten yiyen Karahan dahil 10 kişi zehirlenerek ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılanlardan dokuzu taburcu edilirken, enişte Bayram Aktan bir hafta sonra hayatını kaybetmişti.

‘Anne çarpılyoruz, oku’

Sabah’tan Ümit Uzun’un haberine göre, ‘taksirle bir kişinin ölümü, birden fazla kişinin yaralanması’yla suçlanan 56 yaşındaki Karahan, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Karahan, etleri yiyenlerin 10 dakika sonra bayıldığını belirterek, ‘hayatının en kötü günü olduğunu’, olayda kastının bulunmadığını savundu.

Karahan ifadesinde özetle şunları söyledi: “Bahçede mangal için tahta topladığım sırada poşeti buldum. İçindekini dağ kekiği sanarak, etleri sosladık. Etleri yedikten 10 dakika sonra evdekiler halsizleşti. Tuhaf hareketler yapmaya başladılar. Oğlum yanıma gelerek ‘Oku bizi anne, çarpılıyoruz, bir şeyler oluyor’ dedi. Sonra ben de yere düştüm. Ambulansla hastaneye kaldırıldık. Yaşananlardan dolayı üzgünüm, kasıtlı değildi. Ne biz ne de çocuklarım bu zararlı maddeyi kullanamayız. Bahçeme bırakanlardan şikâyetçiyim.”

Polis, bahçeye poşeti kimin bıraktığını bulmak için kameraları inceliyor.