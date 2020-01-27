Kek yeme yarışmasına katılan Avustralyalı kadın hayatını kaybetti

Avustralya’nın Queensland eyaletinin Hervey Bay kentinde düzenlenen ‘kek yeme’ yarışmasına katılan bir kadın hayatını kaybetti.

Fotoğraf: www.abc.net.au

Adı açıklanmayan 60’lı yaşlardaki kadın, Avustralya Günü olarak kutlanan 26 Ocak’ta (pazar) düzenlenen yarışmada, ‘lamington’ adlı çikolatalı kek yeme yarışmasına katıldı.

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En çok keki yiyenin kazanacağı yarışmada fenalaşan kadına ilk müdahale yarışmanın düzenlendiği otelde yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, “Bir tür nöbet veya kalp krizi geçirdiğini tahmin ediyoruz” dedi.

Görgü şahitleri kadının arka arkaya hızla ağzına çok sayıda kek attığını ve birden fenalaştığını söyledi.

Soruşturma başlatan polis, kadına otopsi uygulandıktan sonra ölüm sebebinin belirleneceğini açıkladı.