‘Kek ikram etti’ diye tazminatsız işten çıkarıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, tekstil işçisi Sevim Akkoç (45), 13 yıldır çalıştığı fabrikada evde yaptığı keki çay molasına beş dakika kala mesai arkadaşlarına ikram ettiği gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarıldı.

Fotoğraf: DHA

Çaycuma ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan tekstil fabrikasında çalışan Akkoç, 27 Haziran günü evde yaptığı keki, iş yerinde, mesai arkadaşlarına ikram etti. Hakkında tutanak tutulan Akkoç’un savunması alındı. Savunma verdikten sonraki iki gün işe giderek mesaiyi tamamlayan Akkoç, üçüncü gün fabrikaya alınmadı.

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Akkoç, yetkililerden iş akdinin feshedildiğini öğrendi. Fabrika yönetimi, Akkoç’a gönderdiği tebligatta, geçen sene eylül ayında bir çalışanla kavga ettiği ve üretim bölümüne yiyecek ile girilmesinin yasak olmasına rağmen kuralı ihlal ettiği, sorumlu şefi diğer çalışanların arasında küçük düşürmeye çalışarak, tehdit etmesi nedeniyle iş yeri ve iş hukuku kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle iş akdinin bildirimsiz ve tazminatsız feshedildiğini ifade etti.

Tazminatını alamayan Akkoç, Çaycuma İş Mahkemesi’nde işe iade davası açtı.

‘İşten atmak için hazırlık yapmışlar’

Uzun yıllar çalıştığı fabrikada kendisine baskı ve mobbing uygulandığını öne süren Akkoç, kek yüzünden işten atıldığını söyledi. Akkoç, şöyle konuştu: “27 Haziran’da kek yaptım. Saat 10:00’da molaya çıkıyoruz. Keki molaya beş dakika kala arkadaşlarıma ikram ettim. Yanımdaki arkadaşlarım yedi. Bant şefimiz, ‘Mola geldi mi, niye kek yiyorsun, yasak değil mi’ diye söylendi. Ben de ‘Vermiş bulundum bir kere’ dedim. Haberim yokken arkadaşlarımı toplamışlar, tutanaklar tutmuşlar. Beni işten atmak için hazırlık yapmışlar.”

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Olaydan sonraki üçüncü gün fabrikaya alınmadığını anlatan Akkoç, şöyle devam etti: “Cumartesi oldu bu olay. Pazartesi ve salı günü işime devam ettim. Çarşamba günü güvenlik, kartımı basmamamı ve içeri girmememi istedi. Ben kartımı basıp, içeri girdim. Muhasebeye çıktığımda tüm tutanaklar tutulmuş. Tazminatsız iş akdimi feshetmişler. Kek ikram etme bahanesiyle işten atıldım. Şimdi mahkemeye başvurdum. Hakkımı yasal yollarla arayacağım.”

Fabrika Müdürü Erdal Aydın ise Sevim Akkoç’un daha önceleri de iş hukukuna aykırı hareketleri nedeniyle tutanaklar tutulup uyarıldığını söyledi. Son olayda iş yerinde yasak olan yiyecekleri tüm uyarı ve tebligatlara rağmen üretim alanında yemesiyle ilgili tutanak tutulduğunu kaydeden Aydın, daha sonra iş akdinin feshine karar verildiğini söyledi.