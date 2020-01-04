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Yaramazlara biraz batar!

KEHAYKO: Hayvanlar üşüyor, battaniye gönderin

Edirne’de Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma (KEHAYKO) Derneği Başkanı Sevinç Cebeci kış mevsimi nedeniyle üşüyen hayvanlar için en çok ihtiyaç duydukları malzemenin battaniye olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

KEHAYKO Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte derneğe ait ‘Can evi’ adı verdikleri kulübelerde kalan sokak hayvanlarını soğuktan korumaya çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: “Eski battaniyelere, yorganlara ve halılara çok ihtiyacımız var. Biz bunları canların altına yayıyoruz. Artık evlerimizden getirdiklerimizi tükettik. Lütfen, ‘kışın üşümezler’ demeyin. Kürkleri var ama bu yeterli değil. Trakya çok soğuk oluyor, çok üşüyorlar. Onlardan yardımınızı esirgemeyin”.

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