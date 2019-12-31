Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kediyi çelik telle asıp öldürdüler

Antalya’da bir kedi, çelik telle asılarak öldürüldü. 

Fotoğraf: DHA

Olay, saat 14:00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Her gün beslediği sokak kedilerinden biri olan anne kedinin çelik çamaşır ipiyle asılarak öldürüldüğünü gören Tuğba Yurttaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

Reklam

Asılı bulunduğu çelik telden polisin yardımıyla çıkarılan kedi gömüldü. Yapılanın canilik olduğunu söyleyen Tuğba Yurttaş’ın annesi Nuray Yurttaş, “Kızım onları her gün besliyordu. Kedileri beslediğimiz için sürekli tehdit ediyorlardı. Sonunda kedimizi öldürdüler. Hepsinden şikayetçiyim” dedi.

SON HABERLER

Doğa Koleji İTÜ Vakfı’nın oldu

Aylardır maaş alamayan öğretmenlerin ve velilerin eylemleri nedeniyle zor günler geçiren Doğa Koleji, İTÜ Vakfı’nın oldu. 18 Aralık’ta başlayan İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasında yapılan devir görüşmeleri olumlu sonuçlandı.

Libya tezkeresi Meclis’e geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’da konuşlanmasını sağlayacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...