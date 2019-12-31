Kediyi çelik telle asıp öldürdüler

Antalya’da bir kedi, çelik telle asılarak öldürüldü.

Fotoğraf: DHA

Olay, saat 14:00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Her gün beslediği sokak kedilerinden biri olan anne kedinin çelik çamaşır ipiyle asılarak öldürüldüğünü gören Tuğba Yurttaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Asılı bulunduğu çelik telden polisin yardımıyla çıkarılan kedi gömüldü. Yapılanın canilik olduğunu söyleyen Tuğba Yurttaş’ın annesi Nuray Yurttaş, “Kızım onları her gün besliyordu. Kedileri beslediğimiz için sürekli tehdit ediyorlardı. Sonunda kedimizi öldürdüler. Hepsinden şikayetçiyim” dedi.