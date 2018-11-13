‘Kediye tecavüz’den hüküm giyen adama şimdi de porno CD davası

İstanbul’da üç aylık kediye tecavüz ettiği gerekçesiyle hüküm giyen kişiye iki farklı suçtan 19 yıla kadar hapis istemiyle bir dava daha açıldı.

Eyüpsultan ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Bilal Ç., yavru kediye tecavüz ettiği suçlamasıyla 19 Haziran’da tutuklanmış, ‘haksız yere sahipli hayvanı öldürme işe yaramayacak hale getirme’ suçundan üç yıl ceza aldığı 13 Eylül’de hükümle birlikte tahliye edilmişti.

Reklam

İki suçlama daha

İstanbul başsavcılığınca Bilal Ç. hakkında hazırlanan yeni iddianamede ‘şiddet kullanarak hayvanlarla, ölmüş insan bedeniyle ilgili müstehcen yayın üretmek ve satma’dan bir yıldan dört yıla, ‘6135 sayılı ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma bulundurma’ suçundan da altı yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yasak kovan, CD’deki pornolar…

İddianamede, tecavüz şikayeti üzerine gözaltına alınan Bilal Ç.’nin evindeki fişek, kovan ve CD’lere hakimlik kararıyla el konduğu ifade edildi.

Reklam

İddianamede, şüphelinin av tüfeği fişekleri ve CD’lerin kendisine ait olduğunu, ancak boş kovanların kendisinin olmadığını, ormanlık alandan topladığını söylediği ifade edildi.

Bu savunmanın ‘hayatın olağan akışına uygun olmadığı’nı değerlendiren savcı, Bilal Ç.’nin suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığını kaydetti.

İddianamede, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü raporuna göre 39 kovanın yasak niteliğinde olduğu tespit edildiği, 16 CD’de ise pornografik görüntülerin bulunduğu tespitine yer verildi.

Bilal Ç. gelecek günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

‘Camiden eve dönüyordum, porno çıktı’

Bilal Ç., kediye tecavüz davasının bir duruşmasındaki savunmasında, camiden eve giderken beyaz bir poşet içinde bulduğu CD’lerin dini içerikli olduğunu zannederek izlediğini, söz konusu porno filmlerin de bunların arasından çıktığını iddia etmişti.