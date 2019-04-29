Kedisinin küllerini uzaya yollayacak

ABD’nin Oregon eyaletinde yaşayan Steve Munt, ölen kedisi Pikachu’nun küllerini uzaya yollayacak. Çok sevdiği sarman kedi için ‘kozmik cenaze töreni’ planlayan Munt GoFundMe sayfasında bağış kampanyası başlattı.

Fotoğraf: GoFundMe

Munt, bağış toplanan internet sitesinde açtığı sayfada, “Pikachu’nun bir parçası uzayda olacak ve oradan Dünya’yı izleyecek. Bu daha önce hiçbir kediye nasip olmayan bir şey. Benzeri olmayan bir veda planlıyorum” yazdı.

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Kedinin küllerini ‘Celestis’ adlı şirket aracılığıyla yollamayı planlayan Munt, bu işin malihyetinin 5 bin dolar (yaklaşık 29 bin 650 lira) olduğunu ifade etti. Paranın yarısına yakınını kısa sürede toplayan Munt, uzayla ilgili haberler yayınlayan space.com’a ise kendi birikiminden parayı ödediğini açıkladı.

Munt, “Ben şirketle anlaşma yaptım ve parayı ödedim. Ama o sırada da kampanya başlattım destek olmak isteyenler olursa diye. Sonuçta küçük bir miktar değil. Rüyam çok yakında gerçek olacak” dedi.