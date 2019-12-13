Kedilere bakan hayvanseveri tehdit eden adama bir yıl sekiz ay hapis cezası

Küçükçekmece’de bir sitenin bahçesinde kedilere baktığı için hayvansever Sevgi Yılmaz’ın, Aytuğ Koyuncu tarafından bıçakla tehdit ve hakaret edildiği iddiasına ilişkin davada mahkeme, Koyuncu’ya ‘silahla tehdit’ suçundan bir yıl sekiz ay hapis ve ‘hakaret’ suçundan bin 740 lira para cezası verilmesine hükmetti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Küçükçekmece’de 26 Mart 2019 tarihinde meydana gelen olaya ilişkin yargılama, Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya şikayetçi Sevgi Yılmaz, tutuksuz sanık Aytuğ Koyuncu ve tarafların avukatları katıldı.

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Duruşmada söz alan Sevgi Yılmaz, eski beyanlarını tekrar ettiğini belirterek “Ben eve gitmeye korkuyorum, korkumdan eve giremiyorum. Sanık bıçak ve biber gazı taşımaktadır. Sanık cezalandırılsın” dedi.

Sevgi Yılmaz’ın avukatı Cansın Mayda ise sanığa başka bir davada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğini belirterek, söz konusu kararın tekrarlanmamasını istedi.

Mahkeme sanığın başka bir mahkemeden aldığı ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ kararını gerekçe göstererek, bu davada söz konusu karara yer olmadığına kanaat getirdi.

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‘Emsal niteliğinde olması gerekir’

Avukat Cansın Mayda dava sonucu için şöyle dedi: “Böyle bir karar emsal niteliğindedir. Bu kararın kadına şiddet olaylarında emsal nitelikte olması gerektiğini vurgulamak isterim. Bu tür kararlar caydırıcı nitelikte olduğu için şiddet olaylarının azalacağı kanaatindeyim. Müvekkilimin sokak hayvanlarına bakması sebebiyle sanığın davranışlarına maruz kalması da göz önünde bulundurulduğunda, sokak hayvanlarını da koruyan yasaların 6199 Sayılı Kanun kapsamında değil Türk Ceza Kanunu kapsamında yer alması ve yaptırımlarının caydırıcı olması gerekmektedir.”