Kedi köyü sahibine ‘hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak’tan 54 bin 600 TL ceza

Antalya’da bir kedi köyünün sahibine hayvanlara eziyet ettiği için 54 bin 600 lira para cezası kesildi.

Antalya’da Antalya Sokak Hayvanları Koruma Derneği’ni (ASKODER) kuran Mehmet ve Müjgan Orhan çifti, Doyran’da kiraladıkları bir arazide kedi köyü kurmuştu.

Kedi köyünde geçen hafta dört kedi ve dört köpeğin ölü bulunmasının ardından Candostları Koruma Derneği üyeleri Mehmet Orhan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Orhan, kedi köyünde yeteri kadar yer olmadığı için ‘kedi şehri’ne taşınmaya karar verdiklerini belirterek, hayvanları taşıdıklarını söyledi. Kedi şehrine taşınırken kendilerine emanet bırakılan köpeklerin sahiplerine ulaşarak almalarını istediğini anlatan Orhan, ölenlerin sahipleri tarafından alınmayan köpekler olduğunu kaydetti.

Şikayetler sonrasından devreye giren Konyaaltı kaymakamlığı 5199 sayılı yasaya göre, ‘hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek’ten dolayı Orhan’a 54 bin 600 lira para cezası kesti.

‘Algı operasyonu yapılıyor’

Suçlamalara karşı çıkan Orhan, kedi köyü konusunda algı operasyonu yapıldığını dile getirdi: “Sosyal medyada hakkımda sürekli yalanlar üretiliyor. Bu yalanları 430 sayfalık şikayet dilekçesiyle savcılığa verdik. Ceza konusunda da kaymakamlıktan henüz bana kimse ulaşmadı.”

Orhan’ın kurmayı planladığı kedi şehrinde de aynı şeylerin yaşanabileceği konusunda endişeli olduklarını dile getiren Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık ise Orhan’ın para cezası dışında yargılanması konusunda dernek olarak savcılığa başvurduklarını söyledi.