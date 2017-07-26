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Kedi, köpek, kuş ve tavşanlar vapura binebilecek

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İstanbul Şehir Hatları’nda, köpek, kuş, kedi ve tavşanlar kafeste olmak koşuluyla yolculuk yapabilecek.

Fotoğraf: Hürriyet

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre İstanbul Şehir Hatları tarafından yaptırılan ankette 446 kişiye, “Şehir hatlarında evcil hayvan taşınsın mı?” sorusu soruldu.

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Ankete katılanların yüzde 80.7’si ‘Evet’ yüzde 19.3’ü ‘Hayır’ yanıtını verdi.

Yeni düzenlemeye göre, köpek, kedi, kuş ve tavşanlar kafes içerisinde olmak koşuluyla vapura binebilecek. Kafesi olmayan köpekler de ağızlık takarak yolcu salonunun dışında yolculuk yapabilecek.

Rehber köpekler salonun içine kabul edilebilecek

Duygusal destek amacıyla yetiştirilmiş, manevi destek ve psikiyatrik hizmet veren köpeklerin yolcu salonlarının içerisine kabul edilmesi içinse, yolcu adına düzenlenmiş geçerli bir sağlık raporunun bulundurulması gerekiyor.

Rehber köpeklere, özel tasması takılı olarak sahibinin ayaklarının dibinde oturtulma şartı koşuluyor.

Durumunun şüpheli görülmesi halinde (huzursuz, saldırgan, hastalıklı vb.) hayvan gemiye alınmayabilecek.

Şehir Hatları, taşınan hayvanın yolculuk esnasında veya sonrasında sağlık durumunun kötüleşmesi, ölmesi, kaybolması veya yaralanması durumunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecek.

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